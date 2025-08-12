Izdvajamo Servisne informacije Vesti

Obustava vodosnabdevanja do 15 časova

12.08.2025.
foto:Pixabay

Zbog kvara na vodovodnoj mreži, snabdevanje vodom biće obustavljeno do 15 časova u sledećim ulicama: Sremska, Negotinska i Branka Radičevića.

Apeluje se na građane da se snabdeju vodom za piće i osnovne potrebe, a ekipa za popravku kvara intenzivno radi na otklanjanju problema.

Očekuje se da će normalizacija vodosnabdevanja biti završena u predviđenom roku.

Zajecaronline/N.B.

