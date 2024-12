Obustava saobraćaja u Skopljanskoj ulici na skoro tri meseca!

Obustava saobraćaja u Skopljanskoj ulici

Radi izvođenja radova na rekonstrukciji ulice, obustava saobraćaja za sve vrste vozila u Skopljanskoj ulici trajaće skoro tri meseca.

Saobraćaj će biti obustavljen u periodu od 9. decembra do 28. februara naredne godine.

Obustava saobraćaja u Vražogrncu zbog asfaltiranja

Kako javljaju nadležni, u Vražogrncu će od sutra na snazi biti obustava saobraćaja u jednom delu sela.

“Privremeno se obustavlja saobraćaj za sve vrste vozila, radi asfaltiranja ulice u Vražogrncu. Od raskrsnice skretanja za selo Trnavac do Doma kulture, u periodu od 06.12.2024. godine od 19 časova do 07.12.2024. godine do 16 časova“, saopštavaju nadležni.

Najavljena i planska isključenja struje

Zbog radova na redovnom održavanju mreže, iz Elektrodistribucije u Zaječaru najavljena su planska isključenja struje za ponedeljak.

Ogranak Elektrodistribucija Zaječar radi na redovnom održavanju mreže sa ciljem unapređenja kvaliteta snabdevanja električnom energijom korisnika, prevencije kvarova i pripreme distributivne mreže za predstojeću sezonu.

Zbog toga, u ponedeljak, 9. decembra, u periodu od 10 do 11:30 časova, bez električne energije biće Olimpijska ulica, Tabakovačka, Ulica Adama Bogosavljevića, Metriška, 8. Marta, Pariske Komune, Kvarnerska, Dr. Mišovića, Stanoja Gačića (od broja 26 prema Zvezdanu), Dubočanska i Zeleni vrh.

Od 12 do 13:30 časova, bez električne energije biće potez Vanjin Jaz i stari Zvezdanski put.

Takođe, istog dana od 14 do 15:30 časova, bez električne energije biće Ulica Milana Rakića, Šantićeva, Timočka, Gundulićeva, deo Vojničke ulice, Užička, Stevana Mokranjca, Vladimira Nazora, Majevička, Otona Župančića, Strumička, Laze Lazarevića i deo Omladinske ulice.

Sve najvažnije servisne informacije iz grada Zaječara možete naći na linku.

ZaječarOnline/O.B.