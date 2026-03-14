Obradović posle pobede: Zvezda podigla odbranu u drugom poluvremenu i srušila šampiona Evrope

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je sinoć posle pobede protiv Fenerbahčea da je zadovoljan što je njegova ekipa savladala šampiona Evrope i dodao da su “crveno-beli podigli nivo odbrane u drugom poluvremenu.

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Beogradu ekipu Fenerbahčea rezultatom 79:73 u meču 31. kola Evrolige.

“Čestitam i jednom i drugom timu. Videli smo tipičnu plej-of utakmicu, tešku od prvog minuta do kraja. Srećni smo što smo im prekinuli pobednički niz. Ali, mnogo je važnije što smo pobedili i nadamo se da ćemo nastaviti. Ova utakmica vraća samopouzdanje.”, rekao je Obradović na konferenciji za novinare.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

