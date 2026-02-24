Obradović oprezan: ”Efes ima izvanrednu ekipu…”

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je danas uoči meča protiv Efesa u Evroligi da turski klub ima izvanrednu ekipu i istakao da “crveno-beli” moraju da nastave u istom ritmu posle osvajanja Kupa Radivoja Koraća.

Košarkaši Zvezde su pre tri dana u Nišu osvojili Kup Radivoja Koraća, pošto su u finalu savladali Megu 106:84.

“Crveno-beli” će sutra od 20.30 časova u Beogradskoj areni dočekati Efes u 29. kolu Evrolige.

U prvom ovosezonskom duelu dva kluba, košarkaši Crvene zvezde su 2. januara pobedili Efes rezultatom 87:65 u 19. kolu Evrolige.

“Ništa više nije isto, Efes ima manje šanse za plej-of, ali ima izvanrednu ekipu, koja je igrala fenomenalno do poraza u polufinalu Kupa. Dominantno su dobili Valensiju, koja je nas izdominirala ovde, pa Žalgiris, igrali na jednu loptu sa Fenerom… Imali su i dan više, možda i stres u ekipi, jer je generalni menadžer podneo ostavku – sve to utiče na psihologiju igre. Mnogo agresivenije igraju u odbrani u odnosu na prvu utakmicu i zbog toga smo sigurno imali mnogo lakih poena u napadu”, rekao je Obradović na konferenciji za medije.

“Neki igrači nisu našli ritam u prvoj utakmici, Lojd, Doužer, sad su na visokom nivou. Promena u odnosu na tu prvu utakmicu, Sejben Li nije igrao protiv nas. On je takođe jedan od faktora. Našli su mnogo bolji ritam i opravdano je trenersko pribojavanje kako ćeš da izgledaš, jer znaš da ćeš da imaš ozbiljnog protivnika ispred sebe”, dodao je Obradović.

Ekipu Efesa trenira španski stručnjak Pablo Laso.

“Igra sa velikim brojem ljudi u rotaciji, tako je bilo i kroz Real. Kad ljudi kažu, svako bi mogao da osvoji sa onim timom… To je priča za laike, pogotovu što se tiče ega, velikih igrača, to treba hendlovati… On je to radio na najbolji način. U Baskoniji možda nije imao rezultata, ali ga i dalje poštujem kao trenera, ima ideju, dobra mu je energija i to je u poslednjem periodu preneo na ekipu”, istakao je Obradović.

Košarkaši Crvene zvezde su od 2017. godine posle završnog turnira Kupa Radivoja Koraća gubili prve mečeve u evropskim takmičenjima.

“Iz ovog rasporeda i određene doze dopamina i dobre atmosfere posle osvajanja Kupa, moramo da naučimo i da iz ove sezone, i iz prošlosti i nekih utakmica, kako je kad nismo igrali na najboljem nivou, da dolazimo iz dobrog momenta. Barselona ovde, emocije su se digle, navijači došli u velikom broju… Zatim protiv Žalgirisa u gostima, gde smo odigrali ispod svakog nivoa… Pobeđivali ili gubili, svi se nadamo pobedama, moramo uvek da imamo dobro lice, da budemo pametni u euforiji, a da u lošem momentu znamo šta da radimo na terenu”, naveo je Obradović.

“Osvajanje Kupa, a možda i veći broj utakmica, to može da te ponese i da uđeš u euforiju. To treba da se nauči, to iskustvo je važno i sutra, ali i kroz čitavu Evroligu, pogotovo ako imaš velike ciljeve, treba da se nosiš sa tim pritiskom euforije, posle dobrih momenata, ali i u lošim situacijama. Sve što je loše moglo da se desi posle Kupa prošle godine – desilo se… Onda su došle i povrede, kako to obično biva”, dodao je Obradović.

Za ekipu Zvezde zbog povrede neće igrati Hasijel Rivero i Tajson Karter.

“Fokusiran sam na ono što nam je dao ovaj rezultat i to ne treba da se menja. Svaki igrač koji bude došao, dobro je da su pre svega zdravi, treba da bude strpljiv i u odnosu na ovo što imamo razume situaciju. Ono što najbolje imamo u ovom trenutku, to ćemo i da koristimo, videćemo za povređene igrače, treba neko da dođe na fizički nivo da bi dobio šansu. Nije to tako blizu, pričajući o Karteru i Riveru. Karter je počeo sa treninzima, normalno, nisu to noge koje mogu da dobiju šansu, treba vremena, individualnog rada da se fizički vrati, ali dobar je. Bitno je da je počeo da radi i da je sa ekipom. Rivero još individualno mora da radi”, izjavio je Obradović.

Obradović je odgovorio i na pitanje da li će Nikola Đurišić pojačati Zvezdu.

“Nemam komentar oko toga, to nije moj deo posla, na meni je samo da spremim ekipu”, istakao je Obradović.

Obradović pozvao navijače Zvezde da podrže ekipu

“Iskoristio bih priliku da pozovem navijače, najavljivali smo koliko nam je svaka utakmica važna. Svaka će biti i veoma teška. Treba igrati i na gostovanjima i sve ostalo, kući moramo da pobeđujemo, protivnici koji imaju manje šanse za plej-of su najopasniji, jer nemaju pritisak. Ova ekipa Efesa ima pritisak čuvanja velikog tima i igračke reputacije. Svaki navijač ovde je toliko važan, kao šesti igrač, kao pritisak u menjanju odluka, sudijskih, protivnika… Svaka utakmica se sad meri i ocenjuje, važno nam je da imamo svakako, a naši navijači su najveći podstrek”, zaključio je Obradović.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

