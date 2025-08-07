Objavljene nominacije za MTV nagrade! Lejdi Gaga glavni favorit!

Nominacije za MTC VMA američke muzičke nagrade su objavljene, a po broju nominacija prednjači Lejdi Gaga sa čak 12. Odmah iza nje su Bruno Mars sa 11, Kendrik Lamar sa 10, dok Rose i Sabrina Karpenter imaju po osam nominacija.

Ovo je treći put da Lejdi Gaga prednjači u broju nominacija – prethodno je to postigla 2010. sa 13 nominacija i 2020. sa devet.

Arijana Grande i Vikend imaju po sedam nominacija, Bili Ajliš 6, Čarli XCX 5, dok su Bed Bani, Doči, Ed Širan, Dželi Rol, Majli Sajrus i Tejt Mekre izjednačeni sa po 4.

Bijonse i Tejlor Svift, koje su takođe u trci za izvođača godine, ponovo se nadmeću za titulu umetnice sa najviše VMA nagrada u istoriji.

Ove godine uvedene su i dve nove kategorije: najbolji pop izvođač i najbolji kantri izvođač.

Spot godine

Ariana Grande – „brighter days ahead“

Bili Ajliš – „BIRDS OF A FEATHER“

Kendrik Lamar – „Not Like Us“

Lejdi Gaga i Bruno Mars – „Die With A Smile“

Roze i Bruno Mars – „APT.“

Sabrina Karpenter – „Manchild“

Vikend i Plojboj Karti – „Timeless“

Izvođač godine

Bed Bani

Bijonse

Kendrik Lamar

Lejdi Gaga

Morgana Volen

Tejlor Svift

Vikend

Pesma godine

Aleks Voren – „Ordinary“

Bili Ajliš – „BIRDS OF A FEATHER“

Doči – „Anxiety“

Ed Širan – „Sapphire“

Grejsi Abrams – „I Love You, I’m Sorry“

Lejdi Gaga i Bruno Mars – „Die With A Smile“

Lord – „What Was That“

Roze i Bruno Mars – „APT.“

Tejt Makrej – „Sports Car“

Vikend i Plojboj Karti – „Timeless“

Najbolji novi izvođač

Aleks Voren

Ela Lengli

Džidži Perez

Lola Jang

sombr

The Marías

Najbolji pop izvođač

Ariana Grande

Čarli XCX

Džastin Biber

Lord

Majli Sajrus

Sabrina Karpenter

Tejt Makrej

Najbolji album

Bed Bani – DeBÍ TiRAR MáS FOToS

Kendrik Lamar – GNX

Lejdi Gaga – Mayhem

Morgana Volen – I’m The Problem

Sabrina Karpenter – Short n’ Sweet

Weeknd – Hurry Up Tomorrow

Najbolja saradnja

Bejli Zimerman i Luk Koms – „Backup Plan“

Kendrik Lamar i SZA – „luther“

Lejdi Gaga i Bruno Mars – „Die With A Smile“

Post Malone ft. Blejk Šelton – „Pour Me A Drink“

Roze i Bruno Mars – „APT.“

Selena Gomez i Beni Blanko – „Sunset Blvd“

Najbolji pop spot

Aleks Voren – „Ordinary“

Ariana Grande – „brighter days ahead“

Ed Širan – „Sapphire“

Lejdi Gaga i Bruno Mars – „Die With A Smile“

Roze i Bruno Mars – „APT.“

Sabrina Karpenter – „Manchild“

Najbolji hip-hop spot

Doči – „Anxiety“

Drejk – „NOKIA“

Eminem ft. Dželi Rol – „Somebody Save Me“

GloRilla ft. Seksi Red – „WHATCHU KNO ABOUT ME“

Kendrik Lamar – „Not Like Us“

LL COOL J ft. Eminem – „Murdergram Deux“

Travis Skot – „4X4“

Najbolji R&B spot

Kris Braun – „Residuals“

Leon Tomas i Fredi Gibs – „MUTT (REMIX)“

Maraja Keri – „Type Dangerous“

PARTYNEXTDOOR – „N o C h i l l“

Samer Voker – „Heart Of A Woman“

SZA – „Drive“

Weeknd i Plojboj Karti – „Timeless“

Glasanje je otvoreno za 19 kategorija, a svi zainteresovani mogu glasati do 5. septembra putem sajta vote.mtv.com. Ceremonija dodele MTV VMA 2025 biće održana 7. septembra u UBS Areni u Njujorku i dostupna za striming na Paramount+.

