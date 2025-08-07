Objavljene nominacije za MTV nagrade! Lejdi Gaga glavni favorit!
Nominacije za MTC VMA američke muzičke nagrade su objavljene, a po broju nominacija prednjači Lejdi Gaga sa čak 12. Odmah iza nje su Bruno Mars sa 11, Kendrik Lamar sa 10, dok Rose i Sabrina Karpenter imaju po osam nominacija.
Ovo je treći put da Lejdi Gaga prednjači u broju nominacija – prethodno je to postigla 2010. sa 13 nominacija i 2020. sa devet.
Arijana Grande i Vikend imaju po sedam nominacija, Bili Ajliš 6, Čarli XCX 5, dok su Bed Bani, Doči, Ed Širan, Dželi Rol, Majli Sajrus i Tejt Mekre izjednačeni sa po 4.
Bijonse i Tejlor Svift, koje su takođe u trci za izvođača godine, ponovo se nadmeću za titulu umetnice sa najviše VMA nagrada u istoriji.
Ove godine uvedene su i dve nove kategorije: najbolji pop izvođač i najbolji kantri izvođač.
Spot godine
Ariana Grande – „brighter days ahead“
Bili Ajliš – „BIRDS OF A FEATHER“
Kendrik Lamar – „Not Like Us“
Lejdi Gaga i Bruno Mars – „Die With A Smile“
Roze i Bruno Mars – „APT.“
Sabrina Karpenter – „Manchild“
Vikend i Plojboj Karti – „Timeless“
Izvođač godine
Bed Bani
Bijonse
Kendrik Lamar
Lejdi Gaga
Morgana Volen
Tejlor Svift
Vikend
Pesma godine
Aleks Voren – „Ordinary“
Bili Ajliš – „BIRDS OF A FEATHER“
Doči – „Anxiety“
Ed Širan – „Sapphire“
Grejsi Abrams – „I Love You, I’m Sorry“
Lejdi Gaga i Bruno Mars – „Die With A Smile“
Lord – „What Was That“
Roze i Bruno Mars – „APT.“
Tejt Makrej – „Sports Car“
Vikend i Plojboj Karti – „Timeless“
Najbolji novi izvođač
Aleks Voren
Ela Lengli
Džidži Perez
Lola Jang
sombr
The Marías
Najbolji pop izvođač
Ariana Grande
Čarli XCX
Džastin Biber
Lord
Majli Sajrus
Sabrina Karpenter
Tejt Makrej
Najbolji album
Bed Bani – DeBÍ TiRAR MáS FOToS
Kendrik Lamar – GNX
Lejdi Gaga – Mayhem
Morgana Volen – I’m The Problem
Sabrina Karpenter – Short n’ Sweet
Weeknd – Hurry Up Tomorrow
Najbolja saradnja
Bejli Zimerman i Luk Koms – „Backup Plan“
Kendrik Lamar i SZA – „luther“
Lejdi Gaga i Bruno Mars – „Die With A Smile“
Post Malone ft. Blejk Šelton – „Pour Me A Drink“
Roze i Bruno Mars – „APT.“
Selena Gomez i Beni Blanko – „Sunset Blvd“
Najbolji pop spot
Aleks Voren – „Ordinary“
Ariana Grande – „brighter days ahead“
Ed Širan – „Sapphire“
Lejdi Gaga i Bruno Mars – „Die With A Smile“
Roze i Bruno Mars – „APT.“
Sabrina Karpenter – „Manchild“
Najbolji hip-hop spot
Doči – „Anxiety“
Drejk – „NOKIA“
Eminem ft. Dželi Rol – „Somebody Save Me“
GloRilla ft. Seksi Red – „WHATCHU KNO ABOUT ME“
Kendrik Lamar – „Not Like Us“
LL COOL J ft. Eminem – „Murdergram Deux“
Travis Skot – „4X4“
Najbolji R&B spot
Kris Braun – „Residuals“
Leon Tomas i Fredi Gibs – „MUTT (REMIX)“
Maraja Keri – „Type Dangerous“
PARTYNEXTDOOR – „N o C h i l l“
Samer Voker – „Heart Of A Woman“
SZA – „Drive“
Weeknd i Plojboj Karti – „Timeless“
Glasanje je otvoreno za 19 kategorija, a svi zainteresovani mogu glasati do 5. septembra putem sajta vote.mtv.com. Ceremonija dodele MTV VMA 2025 biće održana 7. septembra u UBS Areni u Njujorku i dostupna za striming na Paramount+.
Zajecaronline.com/Hypetv.rs/informer/N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
Dodaj komentar