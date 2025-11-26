Obeležen Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama u Boljevcu

Zavod za javno zdravlje „Timok“ Zaječar je 25. novembra obeležio Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, u saradnji sa Crvenim krstom Boljevac, u prostorijama Kulturnog centra u Boljevcu.

Cilj obeležavanja bio je ukazivanje na značaj prepoznavanja, sprečavanja i zaustavljanja svih oblika nasilja nad ženama i devojčicama, kao i jačanje međusektorske saradnje u oblasti prevencije i podrške žrtvama.

Ovaj datum ujedno predstavlja početak globalne Narandžaste kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“, koja traje do 10. decembra – Međunarodnog dana ljudskih prava, sa ciljem podizanja javne svesti da žene ne smeju biti izložene, niti primorane da trpe ili prikrivaju nasilje, već da moraju biti zaštićene, a počinioci sankcionisani.

Prevencija nasilja počinje mnogo pre nego što se nasilje dogodi – u porodici, okruženju, u vaspitanju, u komunikaciji i u sistemu vrednosti koji gradimo kao pojedinci i kao društvo.

Tokom događaja naglašen je i značaj psihološke prve pomoći koju može pružiti svaka osoba, kroz aktivno slušanje, razumevanje, podršku, osnaživanje i ohrabrivanje žrtve da potraži stručnu pomoć i zaštitu nadležnih institucija.

Skupu su prisustvovale predstavnice i predstavnici ustanova lokalne zajednice, čime je još jednom potvrđena važnost zajedničkog delovanja u borbi protiv nasilja.

