Obaveštenje o planskom isključenju struje za utorak 7. jun

Zbog radova na mreži, sutra, 7. juna, bez napajanja električnom energijom u vremenu od 09 do 13 časova, ostaće zapadni deo Kraljevice.

Od 09 do 10 časova, struju neće imati stanari u Kosmajskoj ulici, Hilandarskoj, ulici Miloša Obilića od broja 2 do broja 30, Vlačićevoj ulici, Albanske Spomenice od broja 28 do broja 65, Miluna Minića, deo ulice Starog Vujadina, Somborska ulica, Kotorska od broja 42 do broja 66, ulica Žike Španca, ulica Milovana Glišića, Roberta Koha, kao i stambene zgrade K5, K6 i K7.

Kako obaveštavaju nadležni, od 11 do 12 časova, bez struje će biti ulica Ljubice Radosavljević, Balkanska, Pavla Ilića Veljka, Miljana Miljkovića, Splitska, Crnogorska, Albanske Spomenice, Mojkovačka i Dojranska ulica.

Od 12 do 14 časova bez struje će biti naselje Grljanski put.

Struju od 13 do 14 časova neće imati Gojkova ulica, Ajnštajnova, Miloša Obilića, Ćirila i Metodija, Aleksandra Velikog, Čarlsa Darvina i potezi Muljak i Pišura.