Novi tekući račun za plaćanje električne energije u Beogradu od računa za oktobar

Novi tekući račun za plaćanje električne energije

lektroprivreda Srbije saopštila je danas da je za kupce električne energije sa područja Beograda (domaćinstva i male kupce) od računa oktobar 2026. godine promenjen broj tekućeg računa za uplatu.

Novi broj je 200-75409-96.

Novi tekući račun potrebno je da koriste kupci na garantovanom snabdevanju sa područja Beograda i za izmirenje eventualnih dugovanja iz prethodnog perioda uz stari poziv na broj, navedeno je u saopštenju.

Domaćinstva i mali kupci sa područja regionalnih centara Novi Sad, Niš, Kraljevo i Kragujevac obaveze za utrošenu električnu energiju izmiruju kao i do sada, dodaje se u saopštenju.

Iz Elektroprivrede Srbije ističu da plaćanje računa za električnu energiju putem mobilne aplikacije i portala “EPS Uvid u račun” neće biti dostupno u narednom periodu.

Kako je navedeno, o ponovnom uspostavljanju ove usluge korisnici će biti blagovremeno obavešteni.

Korisnicima mobilne aplikacije i portala “EPS Uvid u račun” na raspolaganju su sve ostale funkcionalnosti.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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