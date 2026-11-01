Završen komemorativni skup u Novom Sadu! Hiljade građana odale poštu nastradalima

Završen komemorativni skup u Novom Sadu!

Danas se obeležavaju dve godine od pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, kada je stradalo 16 ljudi, a jedna osoba teško povređena. Komemorativni skup ispred Železničke stanice u ovom gradu počeo je u 11.52, kada su okupljeni odali poštu 16-minutnom tišinom. Usledio je nastup hora i govor sa bine, a polaganjem venaca skup je završen.

Nadstrešnica na železničkoj stanici u Novom Sadu obrušila se 1. novembra 2024. godine u 11.52 i tom prilikom poginulo je 14 ljudi, među kojima i četvoro dece – od šest, 10, 16 i 17 godina, dok su teško povređene tri osobe od kojih su dve kasnije preminule u bolnici.

Tog dana pod tonama betona, poginuli su Sara Firić (6), Valentina Firić (10) i Đorđe Firić (53) iz Kovilja, zatim Milica Adamović (6), Sanja Ćirić Arbutina (35) i Mileva Karanović (76), sve iz Kaća.

Poginuli su i Nemanja Komar (17) iz Stepanovićeva, Miloš Milosavljević (21) iz Knićanina, Stefan Hrka (27) iz Beograda, Anđela Ruman (20) iz Stare Pazove, Goranka Raca (58) iz Novog Sada, Đuro Švonja (77) iz Stepanovićeva, Vukašin Raković (69) iz Bukovca i državljanin Severne Makedonije Vasko Sazdovski (46).

Anja Radonjić (24) iz Paraćina preminula je od posledica teških povreda u bolnici 17. novembra 2024. godine, a Vukašin Crnčević (18) iz Zmajeva 21. marta 2025. godine.

Teodora Martinko je sa teškim povredama preživela tu nesreću. U slučaju pada nadstrešnice, trenutno se vode tri postupka pred tri različita tužilaštva. Novosadskim i beogradskim višim javnim tužilaštvom (VJT). Kao i pred Tužilaštvom za organizovani kriminal, ali ni u jednom slučaju suđenje nije počelo ni dve godine kasnije. Zajecaronline/J.V. Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena 2., 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerata Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju.