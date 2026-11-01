Manifestacija „Dani Zorana Radmillovića u Istri“ održana u Puli

Organizator je bio Srpski kulturni centar u Istri. A inicijatori su RTS-izdavaštvo i Narodno pozorište Timočke Krajine „Zoran Radmilović“ iz Zaječara.

Manifestacija „Dani Zorana Radmillovića u Istri“ održana je u Puli od 27. do 29. oktobra.

Tokom trodnevnog trajanja manifestacije, otvorena je izložba fotografija posvećena velikanu srpskog glumišta, rođenom Zaječarcu Zoranu Radmiloviću. Takođe je promovisana i knjiga „Zoran Radmilović na radiju i televiziji“, koju je Narodno pozorište Timočke Krajine „Zoran Radmilović“ iz Zaječara izdalo sa RTS-izdavaštvom.

Kako ističu iz zaječarskog teatra, očekuje se poseta direktora Srpskog kulturnog centra u Istri Milana Rašule, sa kojim će razgovarati o daljoj saradnji.

Zajecaronline/Pozorište “Zoran Radmilović”/N. S.

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