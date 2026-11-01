Sutra prosvetna inspekcija u Devetoj gimnaziji povodom zahteva Saveta roditelja!

Ministarstvo prosvete saopštilo je danas povodom zahteva Saveta roditelja Devete beogradske gimnazije “Mihailo Petrović Alas” da će u ovu ustanovu sutra uputiti prosvetnu inspekciju koja će u skladu sa zakonom ispitati navode Saveta roditelja i utvrditi sve činjenice i okolnosti.

Iz Ministarstva prosvete podsećaju da u skladu sa zakonom ministar odluku o razrešenju direktora, koju je zatražio Savet roditelj, donosi nakon inspekcijskog nadzora kojim se utvrđuje da li je bilo nezakonitosti u radu ustanove.

U saopštenju je istaknuto da javnost može da ukazuje na informacije o radu škole, ali se, kako je navedeno, eventualna razrešenja baziraju na inspekcijskim nalazima i izveštajima.

Iz ovog ministarstva dodaju da u osetljivom društveno-političkom trenutku insistiraju na principu bezuslovnog poštovanja pravnih normi i ne pretpostavlja nikakav unapred zadati kadrovski ili bilo koji drugi ishod nalaza inspekcije. Dodaju i da je autonomija i stručnost u postupanju inspekcije od ključnog značaja za zakonito funkcionisanje obrazovnih institucija.

Savet roditelja je zatražio poništavanje postojećeg konkursa za direktora i ponavljanje postupka, kako su naveli, nakon pijavljenih nepravilnosti. Traže i razrešenje direktorke Tatjane Šuković, na osnovu, kako dodaju, dostavljenih dokaza i zakonskih razloga.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena 2., 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerata Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.Koncerti 3. i 4. novembra su rasprodati, a novi susret sa publikom zakazan je za 2. novembar 2026. Ulaznice za treći koncert su u prodaji putem tickets.rs.