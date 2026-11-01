VJT u Beogradu: Kričak i Sekulović uhapšeni zbog zloupotrebe službenog položaja

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je danas da su načelnik Uprave kriminalističke policije Marko Kričak i načelnik Službe za suzbijanje kriminala Boško Sekulović uhapšeni zbog sumnje da su od 12. maja do 3. juna kao službena lica MUP-a, prekoračenjem i iskorišćavanjem svog službenog položaja i nevršenjem službene dužnosti, naneli štetu i teže povredili prava oštećenog – bivšeg načelnika PU za grad Beograd V.M, tokom postupanja povodom ubistva A.N. 12. maja godine u restoranu “27”.

Takođe, postoje osnovi sumnje da je načelnik UKP M.K. 16. maja 2026. godine zajedno sa drugim NN policijskim službenicima u prostorijama UKP zlostavljao i mučio oštećenog N.L.

Krivičnom prijavom načelniku UKP M.K. se na teret stavljaju krivična dela Zloupotreba službenog položaja i Zlostavljanje i mučenje, a načelniku ŠK B. S. krivično delo Zloupotreba službenog položaja.

Postoje osnovi sumnje da je, suprotno članu 288 stav 8 i 9 Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), B.S. 15. maja 2026. godine sačinio krivičnu prijavu protiv Saše V. zbog krivičnog dela Teško ubistvo na štetu A.N, kojom prijavom su obuhvaćena i druga lica, među kojima i V.M. zbog krivičnih dela Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela i Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca.

B.S. je to učinio iako je, kako se sumnja, u trenutku sačinjavanja pomenute prijave znao da je V.M. pre izvršenja krivičnog dela Teško ubistvo od strane Saše V, napustio lice mesta – restoran “27” na Senjaku, u pratnji svog obezbeđenja.

Njemu je to bilo poznato iz sadržine službenih beleški o obaveštenju primljenom od građana i to od V.Š, P.U, N.M, V.R. i M.J. čija sadržina ukazuje na drugačije činjenično stanje u odnosu na činjenični opis naveden u podnetoj krivičnoj prijavi protiv oštećenog V.M.

Iz sadržaja pomenutih službenih beleški proizilazi da je oštećeni V.M. napustio restoran “27” pre povratka sada pokojnog A.N. u taj restoran.

Takođe, B.S. u podnetoj krivičnoj prijavi nije naveo sadržaj snimaka sigurnostnih kamera, koji su oduzeti uz potvrdu o privremeno oduzetim predmetima od 14. maja 2026. godine, iz kojih proizilazi da je oštećeni V.M. napustio pomenuti restoran.

Hard-diskove i CD-ove sa pomenutim snimcima, kao i mobline telefone oštećenog V.M. nije odmah po nalogu postupajućeg javnog tužioca VJT u Beogradu od 17. maja 2026. godine dostavio Kriminalističko-istražnoj grupi Vojne policije, već je navedene dokaze predao službenicima Vojne policije tek 22. maja 2026. godine, pri čemu su navedeni elektronski uređaji bili nepropisno upakovani u dve paprine kese.

M.K. je, kako se sumnja, usmeno odobrio B.S. podnošenje pomenute krivične prijave VJT u Beogradu, iako je bio upoznat sa njenim navodima, kako zbog medijske propraćenosti ovog krivično-pravnog događaja, tako i zbog komunikacije koju je imao sa glavnim javnim tužiocem VJT u Beogradu u vezi predaje mobilnih telefona V.M. na veštačenje Vojnoj policiji, odnosno naloga od 17. maja 2026. godine, kada mu je naloženo da se telefoni, oduzeti nakon pretresa službenog vozila V.M. predaju Kriminalističko-istražnoj grupi Vojne policije, koji će izvršiti pretres tih uređaja.

I nakon više puta ponovljenog naloga javnog tužioca, nije postupljeno po njemu sve do 21. maja 2026. godine, kada je postupajući tužilac VJT u Beogradu pozvao B.S. zbog činjenice da mobilni telefoni V.M. nisu dostavljeni radi pretresanja i veštačenja, iako je takav nalog dat više puta, na šta mu je odgovoreno da se sadržaj telefona obrađuje, radi dopune.

Takođe, postoje osnovi sumnje da je M.K. 16. maja 2026. godine između dva i tri časa u prostorijama UKP i to kao načelnik UKP, u vršenju službe zlostavljao oštećenog N.L, na taj način što ga je zajedno sa NN policijskim službenicima, najpre udarao otvorenim i zatvorenim šakama u predelu glave, stavljao mu kapuljaču na glavu gušeći ga.

Zatim su oštećenom, kako se sumnja, skinuli čarape i kaišem ga tukli po tabanima i leđima, kojom prilikom je oštećeni N.L. zadobio lake telesne povrede u vidu hematoma u predelu desnog donjeg ekstremiteta i hematoma u predelu desnog stopala.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti privedeni na saslušanje VJT u Beogradu.

Povodom ovog postupka glavni javni tužilac VJT u Beogradu Nenad Stefanović izjavio je da on nema nikakve veze sa izbornim procesima i rezultatima parlamentarnih izbora.

“Tužilaštvo je svoje predistražne radnje u ovom predmetu počelo da sprovodi u maju ove godine kada je došlo do opstrukcije rada postupajućih javnih tužilaca, a nakon toga je krajem jula u predmet združena krivična prijava podneta od strane advokata oštećenog, što sve je rezultiralo lišenjem slobode dvojice visokih policijskih funkcionera”, rekao je Stefanović.

On je ponovio da ponovio da Više javno tužilaštvo u Beogradu i svi njegovi javni tužioci postupaju isključivo u skladu sa Ustavom i zakonima Srbije.

Načelniku Uprave kriminalističke policije Marku Kričku i načelniku Službe za suzbijanje kriminala Bošku Sekuloviću, koji su rano jutros uhapšeni, je po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg tužilaštva u Beogradu određeno policijsko zadržavanje u trajanju od 48 sati

Kričak je na funkciji načelnika UKP proveo nešto više od godinu dana, a pre toga je bio načelnik Jedinice za zaštitu lica i objekata.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.