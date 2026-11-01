Radosavljević: U NP na ponovljenim izborima na BM 81 do 14h glasalo 400 birača

Na ponovljenim vanrednim parlamentarnim izborima na biračkom mestu 81 u Novom Pazaru do 14.00 časova je glasalo oko 400 birača, a glasanje protiče regularno, rekao je Tanjugu predsednika biračkog odbora Veljko Radosavljević.

“Prvi glasač je bio u 7 sati i 2 minuta, tako da sve ide u najboljem redu. Imamo upisanih birača 1.838, pravo glasa je danas iskoristilo 400 glasača do ovog trenutka. Naravno, i nadamo se da će ostati ovakva atmosfera do kraja dana“, istakao je Radosavljević.

On je prethodno izjavio da je to biračko mesto otvoreno na vreme, u 7.00 časova.

Kako je ranije saopštila Gradska izborna komisija (GIK) na tom biračkom mestu ponavlja se glasanje zbog nedostatka kontrolnog listića.

Glasanje na ponovljenim vanrednim parlamentarnim izborima na 53 biračka mesta u Srbiji počelo je u 7 i trajaće do 20 časova, a pravo glasa na njima ima ukupno 24.438 građana.

Glasanje na izborima za narodne poslanike ponavlja se na biračkim mestima za koje je rešenjima nadležnih lokalnih izbornih komisija konstatovano da se rezultati glasanja ne mogu utvrditi, a to je ukupno 31 biračko mesto.

Takođe, glasanje se ponavlja i na 22 biračka mesta na kojima je rešenjima lokalnih izbornih komisija poništeno glasanje.

Izborna tišina pred ponavljanje vanrednih parlamentarnih izbora na 53 biračka mesta trajaće do zatvaranja tih biračkih mesta.

Vanredni parlamentarni izbori, na kojima učestvuje 18 lista, od kojih devet ima položaj izborne liste nacionalne manjine, održani su u nedelju, 25. oktobra, a prema preliminarnim rezultatima RIK-a, na osnovu 8.338 obrađenih biračkih mesta od ukupno 8.392, “Studentska lista” osvojila je 53,04 odsto obrađenih glasova, dok je lista “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” osvojila 38,97 odsto.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!