Krivična prijava protiv osumnjičenog za nesreću u Čačku

Policija u Čačku podneće danas krivičnu prijavu protiv B. L. (34) iz Zemuna i privesti ga na saslušanje u Osnovno javno tužilaštvo zbog toga što je, kako se sumnja, izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj su povređeni dvoje maloletne dece i njihovi roditelji.

U saopštenju Policijske uprave Čačak navodi se da će B. L. pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva privesti na to saslušanje zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje javnog saobraćaja.

On se sumnjiči da je sinoć na putu Požega-Preljina na obilaznici oko Čačka, upravljajući “mercedesom” sa 1,54 promila alkohola u organizmu, prošao na crveno svetlo na semaforu, gde se saobraćaj odvija naizmenično jednom trakom i udario u vozilo marke “fijat” koji se kretao iz suprotnog smera.

U toj nezgodi povrede su zadobili vozač “fijata” (28) i putnici – dvoje dece i žena (24).

Vozaču je određena mera zadržavanja do 12 časova po Zakonu o bezbednosti saobraćaja.

Kako je ranije preneo Tanjug, jednomesečna beba je zbog povrede glave transportovana u Klinički centar Beograd.

Majka, otac i sin star godinu dana zadobili su lake telesne povrede i nakon ukazane medicinske pomoći pušteni su na kućno lečenje, navodi se u saopštenju Opšte bolnice Čačak.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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