Crna Gora od danas uvodi vize za državljane pet zemalja

Crna Gora od danas, 1. novembra, uvodi vizni režim za državljane Belorusije, Kine, Rusije, Saudijske Arabije i Turske. U okviru usklađivanja vizne politike sa politikom Evropske unije i obavezama u procesu pristupanja EU.

Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore saopštilo je da je Ambasada Belorusije zvanično obavestila Podgoricu da će od 1. novembra i državljanima Crne Gore biti potrebna viza za ulazak u Belorusiju.

Istovremeno, državljani Crne Gore moći će da putuju u Kinu bez vize do 31. decembra 2026. godine. Prema informacijama kineske ambasade u Podgorici. Kada je reč o Saudijskoj Arabiji, crnogorskim državljanima viza za ulazak u tu zemlju bila je potrebna i ranije.

Crna Gora od danas uvodi vize za državljane pet zemalja

Državljani Belorusije, Kine, Rusije, Saudijske Arabije i Turske koji u Crnu Goru uđu najkasnije do 23.59 časova 31. oktobra moći će da ostanu bez vize do 30 dana. Dok će od danas za ulazak biti potrebna odgovarajuća viza, osim u slučajevima predviđenim važećim propisima.

Oni koji se 1. novembra već budu zakonito nalazili u Crnoj Gori moći će da nastave boravak u skladu sa pravilima koja uređuju njihov boravak.

Zahtevi za izdavanje viza mogu da se podnesu u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Crne Gore ili u aplikacionim centrima kompanije VFS Global. Gde je ta usluga dostupna. Zahtev ne može da se podnese na teritoriji Crne Gore. A konzularna taksa iznosi 35 evra, uz dodatne troškove za podnošenje zahteva preko VFS Global centara. Odluka o zahtevu donosi se u roku od 10 dana, dok rok u složenijim slučajevima može da se produži na 30, odnosno 60 dana.

Zahtev za kratkoročnu vizu C podnosi se najkasnije 15 dana pre putovanja. Za dugoročnu vizu D najkasnije 60 dana pre planiranog putovanja.

Crna Gora je istovremeno omogućila određenim kategorijama stranaca da uđu i borave do 30 dana bez crnogorske vize ako imaju važeću šengensku vizu. Ili vizu Australije, Japana, Kanade, Novog Zelanda, Irske, Sjedinjenih Američkih Država ili Velike Britanije. Odnosno važeću dozvolu boravka u tim zemljama i državama šengenskog prostora.

Ministarstvo spoljnih poslova navodi da u saradnji sa VFS Globalom trenutno omogućava podnošenje zahteva za crnogorske vize u centrima u Turskoj, Rusiji i Belorusiji. Dok je planirano otvaranje dodatnih centara u Kini i Saudijskoj Arabiji.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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