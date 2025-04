Obaveštenje o isključenju struje

Ogranak Elektrodistribucija Zaječar radi na sistemskoj zameni brojila sa ciljem unapređenja kvaliteta snabdevanja električnom energijom korisnika, prevencije kvarova i pripreme distributivne mreže za predstojeću sezonu.

Zbog toga, sutra, 25. aprila, u periodu od 10:00 do 18:00 časova, bez električne energije biće stambene zgrade u Ulici Pere Radovanovića brojevi 2, 4, 9, 11, 13, 15, 17 i 19, u Ulici Požarevačka brojevi 64 (C-4), 66 (C-5), 68 (C-6), 70 (C-7), 69 (D-6), 71 (D-5), 73 (D-4) i 75 (D-3), dok u periodu od 15:00 do 17:00 časova, struju neće imati Ulica Generala Gambete od broj 46 do broja 58.

„Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd,Ogranak Elektrodistribucija Zaječar, kontinuirano radi na unapređenju pouzdanostii stabilnosti snabdevanja električnom energijom. Najveći deo radova je organizovan bez isključenja krajnjih kupaca. Neke aktivnostinije moguće sprovesti bez obustave napajanja, zbog obezbeđenja bezbednih uslova za rad naših zaposlenih. Korisnike molimo za razumevanje. Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom“, navodi se u saopštenju.

Pročitajte još:

https://zajecaronline.com/predstava-mala-sirena/

Zaječar online/Magnum radio/A.A.

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…