Novo moderno igralište u Boru uskoro spremno za najmlađe

Novo dečije igralište u centralnom gradskom parku u Boru ulazi u završnu fazu radova i namenjeno je mališanima svih uzrasta. Projekat je, kako navode gradske vlasti, odgovor na ranije kritike da se više pažnje posvećuje izgradnji parkova za kućne ljubimce nego za decu.

„Ovde smo izgradili najmoderniji park za decu. Deca već sada uživaju u igri, iako još nisu okončani svi radovi, što pokazuje koliko im je ovaj prostor bio potreban“, izjavio je gradonačelnik Bora, Aleksandar Milikić prilikom obilaska radova.

U narednim danima biće završena prilazna staza prilagođena osobama sa invaliditetom, kao i kompletna staza i ivičnjaci oko igrališta. Poseban doprinos prostoru čine društvene igre iscrtane na podlozi, koje podstiču druženje i razvoj socijalnih veština kod dece.

„Do sada smo izgradili oko 50 dečijih igrališta na teritoriji grada, što je zaista veliki broj. Međutim, tu nećemo stati. Naš cilj je da u svakoj mesnoj zajednici, ukoliko postoji potreba i interesovanje meštana, već od naredne godine započnemo izgradnju novih igrališta. Želimo da našim najmlađim sugrađanima, kao i njihovim roditeljima, obezbedimo kvalitetniji i ispunjeniji život“, poručio je Milikić.

Gradske vlasti ističu da ovakvi projekti nisu samo ulaganje u infrastrukturu, već i u srećnije i bezbrižnije detinjstvo dece, čime se istovremeno oplemenjuje svakodnevni život porodica u Boru.

Zajecaronline.com/fb/Lokalna.samouprava.Bor/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!