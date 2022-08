Novi vreli letnji dan, do subote sve toplije

Sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 13 do 21 °C, najviša dnevna od 31 do 34 °C.

U našem gradu ponovo visoka temperatura, kao i prethodnih dana tokom čitavog dana sunčano, sa maksimalnom temperaturom do 34 stepena. Vetar slab, do 10 km/h, UV indeks u najtoplijem delu dana do 7.4.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka situacija pogodovaće hroničnim bolesnicima, ali se dodatna pažnja ipak savetuje osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Glavobolja i nesanica su očekivane meteoropatske reakcije. Preporučuje se izbegavanje većih fizičkih napora i dodatna zaštita od UV zračenja u najtoplijem delu dana.