Nove jakne, dresovi i patike: Ziđin pomogao futsal klubu „Rudar 1903“
Kompanija Srbija Ziđin Koper pomogla je Futsal sportskom udruženju „Rudar 1903“ da nabavi novu sportsku opremu , pa su svi članovi kluba danas dobili nove jakne, majice, šortseve i patike.
„Drago mi je da je Srbija Ziđin Koper prepoznala naš potencijal, trud i rad. U dosadašnjem delu prvenstva ostvarili smo devet pobeda u isto toliko odigranih utakmica. Do kraja prvenstva ostala su još tri kola, a dovoljna nam je jedna pobeda da sezonu završimo na liderskoj poziciji i obezbedimo plasman u viši rang takmičenja “, kaže predsednik FSU „Rudar 1903“ Nenad Bučanović.
Futsal sportsko udruženje „Rudar 1903“ osnovano je pre dve godine i od ove sezone, pored seniora, imaju i mlađe kategorije.
„Interesovanje dece za futsalom raste tokom letnjih i zimskih turinira.Verujem da ćemo partijama na terenu doprineti razvoju malog fudbala u Boru“, rekao je Bučanović i dodao da će tri igrača uskoro trčati do Hilandara kako bi prikupili novčana sredstva za dve sugrađanke kojima je potrebna pomoć.
Zajecaronline/Serbia Zijin Copper DOO Bor
