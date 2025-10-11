Novak Đoković ispao od 204. tenisera sveta u polufinalu Mastersa u Šangaju

Novak Đoković ispao od 204. tenisera sveta!

Novak Đoković nije uspeo da se plasira u finale Mastersa u Šangaju! Njega je , pošto je danas u polufinalu poražen od Valentina Vašeroa iz Monaka 6:3, 6:4.

Meč je trajao jedan sat i 43 minuta. Srpski teniser je tokom meča imao problema sa povredom zbog čega je nekoliko puta tražio medicinsku pomoć. Đoković je peti teniser sveta, dok je Vašero 204. igrač na ATP listi.

Vašero će u finalu Mastersa u Šangaju igrati protiv pobednika meča između Rusa Danila Medvedeva i Francuza Artura Rinderkneša.

Masters u Šangaju se igra za nagradni fond od 9.196.000 dolara.

Zajecaronline/novosti/J.V.

