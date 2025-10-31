Nova runda pomoći – 8.500 penzionera dobija pakete podrške od Fonda PIO!

Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) doneo je na današnjoj sednici odluku o preraspodeli sredstava za društveni standard penzionera na osnovu koje će biti dodeljeno još 8.500 paketa najugroženijim penzionerima.

Za ovu nabavku biće odvojeno nešto više od 18 miliona dinara, a novac će biti upotrebljen za nabavku paketa sa osnovnim životnim namirnicama i sredstvima za higijenu.

Pakete će, kako je objašnjeno na sajtu Fonda PIO, dobiti penzioneri koji su se prijavili ali u prvoj raspodeli, završenoj krajem jula, nisu primili pomoć.

Nova runda pomoći

Fond PIO je ove godine već obezbedio pakete solidarne pomoći za više od 85.000 penzionera kojima je potreban ovakav vid podrške.

Obezbeđivanjem i dodatnih paketa pomoći za korisnike sa najnižim primanjima, ovaj vid društvenog standarda će iskoristiti oko 95.000 penzionera, što je za gotovo 35.000 više nego prethodne godine.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

