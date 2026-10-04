Nova odluka Nemačke: Prepolovljena kvota za radnike sa Zapadnog Balkana, teže zapošljavanje za radnike iz Srbije
Savezna vlada Nemačke usvojila je odluku da od 1. januara 2027. godine prepolovi godišnju kvotu za vize u okviru Pravila za Zapadni Balkan. To će radnicima iz Srbije otežati put do posla.
Šef Jedinice za istraživanja i analitiku u NALED-u Mihailo Gajić rekao je da će smanjenje kvote otežati odlazak radnika iz Srbije. Ali da nije poznato koliko će tačno manje dozvola biti dostupno našim građanima.
“Ne znamo tačno kolike će se brojke odnositi na Srbiju, zato što je kvota za svih šest ekonomija našeg regiona. Iako nezvanično postoje neke kvote po zemljama, one nisu javno objavljene. Ne možemo da kažemo koliko će biti manje potencijalnih dozvola za građane Srbije”, rekao je Gajić za RTS.
Objasnio je da je Pravilo za Zapadni Balkan bilo jedan od najjednostavnijih načina za zapošljavanje u Nemačkoj. Jer kandidat nije morao da prolazi kroz dugotrajno priznavanje kvalifikacija.
“Bilo je dovoljno da se dobije ponuda za posao od poslodavca. Bez prolaska kroz prilično dugotrajnu i sporu proceduru nostrifikacije diploma ili reevaluacije obrazovanja. To jeste bio najlakši način da ljudi relativno brzo dođu da rade u Nemačku. Ali i dalje ostaju drugi programi zapošljavanja kvalifikovane radne snage, što je za Srbiju naročito važno kada govorimo o zdravstvenim radnicima”, rekao je Gajić.
Zajecaronline/Tanjug/N.S.
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