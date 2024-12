Nova brutalna partija Jokića, pogađao sa pola terena, pa sa 48 poena uništio Bogdanovu Atlantu!

Nova brutalna partija Jokića!

Srpski košarkaš Nikola Jokić u noći za nama pružio je još jednu neverovatnu partiju ubacivši 48 poena, uz 14 skokova i 8 asistencija u pobedi njegovog Denvera na gostovanju Atlanta Houksima rezultatom 141:111.

Nakon rekorda karijere koji je zabeležio preksinoć, postigavši 56 poena u porazu od najgoreg tima lige Vašingtona, bio je jako ljut srpski centar.

– Treba nam reakcija. U mojoj zemlji iz koje dolazim posle ovakvih stvari dobićete platu koja je malo manja od onoga koliko zaista zarađujete. To je ono što nam je potrebno, možda malo motivacije na takav način – rekao je Jokić nakon poraza od Vašingtona.

Ceh je platila Atlanta, Nikola je od samog starta krenuo vrlo agresivno pokazavši da želi pobedu po svaku cenu. Pogodio je 17 od 29 šuteva iz igre, a posebno se ističe trojka “kao kap” sa pola terena na kraju druge deonice.

NIKOLA JOKIĆ FROM JUST INSIDE HALFCOURT.

25 AT HALFTIME AFTER 56 LAST NIGHT 🚨 pic.twitter.com/XjIqHYHx0o

— NBA (@NBA) December 9, 2024