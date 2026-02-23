“Nisam htela da moj sin sazna na ovakav način” Vučić se zbog pitanja žene u Boru uhvatao za glavu: Dođe mi da plačem zajedno sa vama

Vučić se zbog pitanja žene u Boru uhvatao za glavu!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć je u Boru razgovarao sa građanima ovog grada, a pitanje jedne žene ga je posebno dotaklo.

Gospođa se predstavila kao Karić Gordana iz Bora, a na samom početku je istakla da ima bolesno dete koje ima kataraktu i koje je četiri puta operisano u Beogradu.

– Lečio se i Nišu od viskog krvnog pritiska i tahikardije. Pije lekove i za pritisak i za srce. Nikada nismo uzeli pomoć države, unazad tri, četiri godine. Inače smo korisnice socijalne pomoći. Međutim, problem je što već 9 meseci ne primam nijedan dinar, Centar za socijalni rad ne govori o čemu je problem. Imam svu dokumentaciju – rekla je ova žena.

Kada je završila svoje izlaganje, Vučić ju je pitao da li zna šta Centar za socijalni rad zapravo radi.

– Nemojte suditi unapred. Samo je važno da napadnemo i viknemo “ua”. Jel znate da oni proveravaju imovinu? – pitao je Vučić.

Na ovo pitanje, Gordana je rekla da je u sve upućena, ali da određene stvari ne može da govori pred detetom.

– Nemam gospodine predsedniče nikakvu imovinu. Imamo kuću u kojoj živimo. Ali čekam nešto već 4,5 godina, ali to ne mogu da vam pričam sada, ne mogu ispred deteta. Nikada nismo ništa tražili – rekla je ona.

Predsednik ju je zamolio da kaže o čemu je reč kako bi odmah znali kako da reše problem, ni ne sluteći kakav će odgovor dobiti.

– Ne daju mi. Ja sam staratelj. Ja sam njegova strina, ne daju mi da ga usvojim. Majka mu je preminula, evo sada prvi put kažem. Ispunjavam sve uslove. Govore: “Biće, biće” i na kraju ništa. Ja ga čuvam 13 godina. Nisam htela da sazna ovo od mene na ovakav način. Da mu nisam majka – rekla je ova žena i počela da plače nakon čega se Vučić uhvatio za glavu.

Vučić je rekao da je ona njegova majka svakako jer brine o njemu i vodi računa.

– Dođe mi da se zajedno sa vama rasplačem. Tu su stvari i procedure malo komplikovane. Kada sam shvatio problem, nema potrebe za objašnjenjima. Daćemo sve od sebe da vaš problem rešimo, dobićete odgovor do srede. Gledaćemo da pomognemo sve što možemo – zaključio je.

Zajecaronline/24sedam/J.V.

