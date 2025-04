Nikola Jokić čeka važne vesti iz NBA lige!

Reakcija na košarkaškom terenu koja može da ih košta suspenzije? Posle koškanja između Džejmsa Hardena i Kristijan Brauna skočili su mnogi, Nikola Jokić i Eron Gordon među prvima. Srećom, nije došlo do ozbiljnijih incidenata, već su sudije samo podelile tehničke greške. U tom haosu je Porter junior bio na klupi i ušao je na teren sa željom da pomogne saigračima.

Treneri su brzo to primetili i odvukli ga, ali po pravilima NBA lige niko sa klupe ne sme da kroči na teren kada se dešavaju slični incidenti. Za takve stvari je NBA liga često delila suspenzije, tako da se sada čeka odluka.

– Nisam znao za to pravilo, drago mi je što nisam daleko stigao, treneri su me povukli, oni su bili svesni, ja nisam znao za to pravilo. Zahvalan sam što nisam izbačen sa meča. Neko novo iskustvo za mene, da naučim nešto – rekao je Porter junior posle pobede u četvrtom meču.

Čeka se konačna odluka NBA lige…

ZajecarOnline/alo/J.V.

