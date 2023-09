Ničić i ministar Blagojević obišli radove u ZC Zaječar, završetak do kraja godine

Ministar za javna ulaganja, Marko Blagojević i gradonačelnik Zaječara, Boško Ničić, obišli su danas radove na rekonstrukciji Dečijeg odeljenja u Zdravstvenom centru u Zaječaru i najavili da će do kraja godine biti završeno sa svim započetim radovima.

Prema rečima gradonačelnika, projekat je vredan blizu 500 miliona dinara i pored povećanja kapaciteta, Zaječar će dobiti najmodernije operacione sale i još mnogo toga što je najmlađima do sada nedostajalo.

„Objekat će imati preko 3000 kvadratnih metara, do sada je imao 2000. Što se tiče Dečijeg odeljenja i zbrinjavanja najmlađih, Zaječar će definitivno postati centar Timočke krajine sa ovim novim objektom. U narednom periodu planiramo da započnemo radove na rekonstrukciji kompletnog Zdravtsvenog centra i izgradnju Gerontološkog centra u kojem će se seliti odeljenja koja idu na dalju rekonstrukciju – tu su i porodilište, grudno odeljenje, hirurgija. Kada bude kompletno završen, u naredne tri, do četiri godine, Zdravstveni centar u Zaječaru postaće centar za sve grane zdravstva koje možemo da pokrijemo“, poručio je Ničić.

Ministar za javna ulaganja, Marko Blagojević, rekao je da je ovaj projekat vrlo važan, ali da je to samo početak rekonstrukcije svih objekata u ZC Zaječar.

„Objekat je bio devastiran, samo jedan deo je bio u funkciji, a kada bude završen, ovo će biti objekat izrađen po najvišim standardima kada je pružanje zdravstvene nege deci u pitanju. Povećanje kapaciteta objekta je realizovano kroz dogradnju, pa će sada Dečiji dispanzer biti uz objekat Dečijeg odeljenja, a ne odvojen, kao što je to do sada bio slučaj. Nakon što ovaj objekat bude pušten u funkciju, stari dispanzer biće srušen, a zdravstvena nega koja će ovde, u novom objektu biti pružana, moći će da se poredi sa kvalitetom zdravstvene nege bilo gde u svetu. Funkcionalnost je rađena prema najvišim standardima energetske efikasnosti, bezbednost je takođe na najvišem mogućem nivou, a biće dostupan i licima sa posebnim potrebama i deca će imati jedan komfor, sobe će imati dvokrevetne i trokrevetne, sa zasebnim toaletima, što je sada već u Srbiji postala praksa“, rekao je ministar Blagojević.

On je za kraj dodao da je obišao i novi stadion u Zaječaru, kao i da bi on mogao uskoro da bude otvoren, ali i da ne treba žuriti sa odigravanjem utakmica, jer je trava na terenu mlada i ukoliko se mečevi budu igrali pre nego što je to preporučeno, lako može da se uništi.