“NI MENE NI HYPE TELEVIZIJU NEĆE UĆUTKATI TIME ŠTO SU POSLALI NEKU JAJARU DA ZAPALI AUTOMOBIL TELEVIZIJE” Saša Mirković dan posle VANDALISTIČKOG ČINA: Da bi mene ućutali treba da me ubijete, to poručujem klošarima!

“NI MENE NI HYPE TELEVIZIJU NEĆE UĆUTKATI TIME ŠTO SU POSLALI NEKU JAJARU DA ZAPALI AUTOMOBIL TELEVIZIJE” Saša Mirković

Vlasnik i direktor Hype produkcije i istoimene televizije Saša Mirković oglasio se dan nakon stravičnog događaja koji se odvio ispred zgrade Hype televizije.

Saša Mirković je još sinoć apelovao na nadležne da pronađu čoveka koji je zapalio automobil Hype televizije.

“Da se razumemo i da me svi shvate. Nisam se sklanjao i savijao u mnogo većim napadima i ni mene, kao ni Hypetv ućutati time što su poslali neku jajaru da zapali automobil Hype televizije. Da bi mene ućutali treba da me ubijete. To je poruka koju šaljem klošarima koji stoje iza ovog vandalskog čina! Mi ćemo svoj posao raditi kao i do sada na najprofesionalniji način i bićemo pravdoljubivi!”, napisao je Mirković, a potom čestitao Dan državnosti Republike Srbije.

“Želim svim građanima Srbije da čestitam Dan državnosti i Sretenje. Policiju i tužilaštvo molim da odrade svoj posao i pronađu počinoce ovog gnusnog dela i napada na Hype i mene lično. Zasecali su mi gume na automobilu, pisali po zidu kuće SMRT, sad uništavali imovinu Hype production, palili automobile… I nikada niko nije pronađen. Mislim da je vreme da se sad konačno pronađe ovaj klošar koji pali i ko mu je to naručio”, zaključio je Mirković.

Podsetimo, nakon što je Hype TV na društvenim mrežama objavio snimak napada, još neki profili na Instagramu su alarmirali javnost onim što se dogodilo.

Inače, još jedan užasan čin dogodio se pre nekoliko dana. Osoba za kojom se traga je pokušala da uništi sigurnosne kamere Hype televizije.

Lica naše medijske kuće su se oglasila ovim povodom.

