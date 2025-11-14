NEVEROVATNO Jedno kućno sredstvo uklanja sve mrlje sa odeće!

Ponekad deterdžent može da ostavi tragove na odeći, a stručnjaci za čišćenje otkrili su kako da ih uklonite.

Ako preopteretite mašinu, deterdžent se neće lepo rastvoriti u vodi. Umesto toga, može završiti na odeći, u obliku belih ili plavih mrlja, voštanog traga… Možda ste mislili da ih je nemoguće ukloniti, ali stručnjaci za čišćenje iz rekli su za The Sun da ih možete očistiti – alkoholnim sirćetom.

“Mrlje od deterdženta za veš mogu da se pojave ako deterdžent nije pravilno ispran. Srećom, prilično je lako ukloniti ove vrste mrlja. Da biste uklonili mrlje, pomešajte jednu šoljicu sirćeta s četvrtinom šolje vode u lavor. Stavite zaprljani odevni predmet u rastvor i utrljajte tkaninu, pa dobro protrljajte kako biste očistili deterdžent. Pustite da se odeća odstoji sat vremena, pa je operite u mašini za veš. Ključno je da ne preopteretite veš mašinu kako bi deterdžent mogao da izađe iz tkanine”.

Zajecaronline/Najžena/ N.B.

