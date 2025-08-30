NESREĆA U GRČKOJ Kod Soluna pronađeno telo 76-godišnje Srpkinje koja je nestala dok je plivala sa prijateljima
Prema izveštajima grčkih medija, žena iz Srbije je otišla na plivanje sa dva prijatelja, a obalska staža je obaveštena o njenom nestanku sinoć oko 21.30 časova po lokalnom vremenu
NESREĆA U GRČKOJ!
Žena (76) iz Srbije, koja se od protekle noći vodila kao nestala kod Soluna, pronađena je mrtva jutros nešto posle 8.00 sati, u morskom području, javlja Prototema.
Srpkinja, koja je nestala juče kasno poslepodne, pronađena je u morskom delu plaže Agia Trijada u Solunu, nakon što se u potragu uključio i helikopter Obalske straže.
Ona je na licu mesta proglašena mrtvom.
Zajecaronline/Alo/Tanjug/N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
SPEKTAKL U SKENDERIJI
Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!
Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.
Dodaj komentar