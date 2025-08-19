NEODOLJIVI DŽEM OD SMOKAVA

Potrebno je:

1 kg zrelih smokava

300 g šećera

1 limun (sok i kora)

1 kašičica ekstrakta vanile

Priprema:

Smokve operite i isecite na četvrtine. Stavite smokve, šećer, sok i koru od limuna u šerpu i kuvajte na laganoj vatri. Kada se džem zgusne, dodajte vanilu i kuvajte još nekoliko minuta. Sipajte u sterilizovane tegle dok je džem još vruć.

Zajecaronline.com/trpeza.alo/N.B.

