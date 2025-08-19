Izdvajamo Recept Vesti

NEODOLJIVI DŽEM OD SMOKAVA

19.08.2025.
foto:pinterest

NEODOLJIVI DŽEM OD SMOKAVA

Potrebno je:

  • 1 kg zrelih smokava
  • 300 g šećera
  • 1 limun (sok i kora)
  • 1 kašičica ekstrakta vanile

Priprema:

Smokve operite i isecite na četvrtine. Stavite smokve, šećer, sok i koru od limuna u šerpu i kuvajte na laganoj vatri. Kada se džem zgusne, dodajte vanilu i kuvajte još nekoliko minuta. Sipajte u sterilizovane tegle dok je džem još vruć.

 

Zajecaronline.com/trpeza.alo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

Foto Zajecaronline

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: Hype TV

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

Preporučujemo:

Dodaj komentar