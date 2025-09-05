Izdvajamo Recept Vesti

NEODOLJIVE ORAH KOCKE

05.09.2025.
foto: Pinterest

NEODOLJIVE ORAH KOCKE

Potrebno je:

  • 250 g mlevenog keksa
  • 250 g šećera
  • 210 g margarina
  • 150 g mlevenih oraha
  • 100 g krupno seckanih oraha
  • 100 g čokolade
  • 18 kašika vode

Priprema:

Šećer i vodu stavite da provri. Sklonite s vatre i dodajte margarin, mešajte da se istopi. Sipajte mlevene orahe, keks, iseckane orahe i izmešajte. Dodajte istopljenu čokoladu i dobro sjedinite u glatku smesu. Sipajte u manji pleh i viljuškom prošarajte po površini. Stavite kolač u frižider da se stegne, pa isecite na kocke.

