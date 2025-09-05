NEODOLJIVE ORAH KOCKE

Potrebno je:

250 g mlevenog keksa

250 g šećera

210 g margarina

150 g mlevenih oraha

100 g krupno seckanih oraha

100 g čokolade

18 kašika vode

Priprema:

Šećer i vodu stavite da provri. Sklonite s vatre i dodajte margarin, mešajte da se istopi. Sipajte mlevene orahe, keks, iseckane orahe i izmešajte. Dodajte istopljenu čokoladu i dobro sjedinite u glatku smesu. Sipajte u manji pleh i viljuškom prošarajte po površini. Stavite kolač u frižider da se stegne, pa isecite na kocke.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

