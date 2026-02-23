NEOČEKIVANO! Trener Partizana saopštio izvanredne vesti

Trener Partizana Đoan Penjaroja govorio je pred meč crno-belih i Fenerbahčea u Evroligi.

-Konačno smo kompletni. Svi igrači su u trenažnom procesu, a očekujemo i povratak Miltona i Karlika. Posebno nas raduje što je Osetkovski sada i zvanično tu, bio nam je preko potreban u rotaciji. Za nas u ovom momentu je Dilan veoma važan igrač – rekao je Đoan Penjaroja.

Nastavio je u istom ritmu.

– Karlik Džons, poslednje dve sedmice, trenirao je normalno, spreman je da se vrati na teren. Jasno je da posle četiri meseca, da mu treba vremena da se prilagodi. Bio je dobar na treninzima.

Potom se osvrnuo na nedavno završeni Kup Radivoj Korać.

– Kup, očigledno je, igrali smo loše, ali to je veoma posebno takmičenje, teško takmičenje za nas. Roster na leto nije bio napravljen na leto tako da se razmišlja o Kupu. Teško je takmičiti se bez normalnog rostera, to je drugačija situacija nego u poslednja dva meseca ovde. Jasno je da smo bolje mogli da odigramo drugi meč. To nije problem da nastavimo da igramo, da nastavimo da se borimo kao prošlog meseca, kada smo izgubili samo tri utakmice, a i tu smo se borili sa Realom, Makabijem… Naša situacija je takva da nije bilo moguće boriti se bolje.

Potvrdio je i da će Šejk Milton biti u opticaju, pošto se i sam nalazi na treningu.

– Šejk Milton će biti tu.

Zajecaronline/Sport.alo.rs/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!