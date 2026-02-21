Neočekivani preokret: Ova tri znaka ostavljaju loše dane iza sebe!
Kao da i samo nebo poručuje da je dosta čekanja i odricanja i da sada dolazi nagrada.
Ponekad je dovoljno samo nekoliko nedelja da se sve promeni. Upravo taj period sređivanja i stabilnosti sada dolazi za ova tri znaka:
Lav
Lavovi su dugo igrali oprezno i birali sigurnu varijantu. Sada za tim više nema potrebe. Poslovne prilike se otvaraju, a oni koji su vas ranije zanemarivali sada žele saradnju. Moguć je konkretan finansijski napredak, ali još važnije od toga jeste povratak samopouzdanja. Na ljubavnom planu odnos prelazi iz neobavezne faze u ozbiljniju i stabilniju priču.
Bik
Bikovi su strpljivo i temeljno gradili svoju stabilnost. Sada ti temelji počinju da donose konkretne rezultate. Moguća je povišica, dodatni izvor prihoda ili mudra investicija koja će se isplatiti. Na emotivnom planu dolazi period mira i sigurnosti koji neće biti prolazan.
Bilo bi pametno da deo novca usmerite na dugoročne planove. Ovaj povoljan period ima potencijal da traje, zato ga iskoristite mudro.
Strelac
Strelčevi ulaze u fazu u kojoj se prilike pojavljuju iznenada i bez mnogo najave. Dovoljan je jedan razgovor ili jedan susret da se planovi prošire i dobiju novi pravac. Imaćete osećaj kao da vas nešto snažno pokreće napred i otvara vrata brže nego što ste očekivali.
