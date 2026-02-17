NEDELJNI HOROSKOP DO 23. FEBRUARA: Device mogu da odahnu, situacija je pod kontrolom, dok Ribe očekuje nestabilan period

Ovan

Ova nedelja donosi priliku za nove početke, posebno u poslu. Budite oprezni sa impulsivnim odlukama i fokusirajte se na dugoročne ciljeve. Ljubav je stabilna, ali komunikacija je ključna.

Bik

Finansije su u fokusu. Moguća su neočekivana ulaganja ili troškovi, pa planirajte budžet pažljivo. U ljubavi, iskren razgovor vodi ka boljem razumevanju sa partnerom.

Blizanci

Kreativnost i društveni kontakti su naglašeni. Idealno je vreme za networking ili zajedničke projekte. Pazite da ne obećavate više nego što možete da ispunite.

Rak

Fokus na dom i porodicu. Moguće su manje tenzije, ali iskren dijalog rešava nesuglasice. Briga o sebi donosi energiju i balans.

Lav

Profesionalni izazovi vas podstiču da pokažete liderstvo. Ne ignorišite sitne detalje jer mogu uticati na veće rezultate. Ljubav je strastvena, ali pazite na ego.

Devica

Zdravlje i rutina su prioritet. Male promene u navikama mogu doneti dugoročne benefite. Finansije stabilne, ali izbegavajte rizične odluke.

Vaga

Fokus na partnerstva i saradnju. Odnosi zahtevaju kompromis, ali nagrada dolazi kroz harmoniju i zajedničke uspehe. Kreativnost je na vrhuncu.

Škorpija

Intenzivne emocije i tajne mogu izaći na videlo. Budite iskreni prema sebi i drugima. Idealno vreme za introspektivne odluke i planiranje budućnosti.

Strelac

Putovanja i nova iskustva su naglašena. Otvorenost za nove ideje vodi ka ličnom rastu. Ljubavni život je dinamičan, uživajte u spontanosti.

Jarac

Karijera i ambicije zahtevaju fokus. Strpljenje i disciplina donose rezultate. Privatni život traži pažnju, balansirajte između posla i porodice.

Vodolija

Inovacije i društvene ideje su u prvom planu. Moguće su neočekivane prilike, ali proverite sve detalje pre nego što ih prihvatite. Partnerstvo donosi stabilnost.

Ribe

Emocionalna intuicija je pojačana. Kreativne aktivnosti i umetnički izrazi donose zadovoljstvo. Pazite da ne idealizujete situacije ili ljude previše.

