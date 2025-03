“NEĆU DOZVOLITI MALTRETIRANJE KANDIDATA KAO U DRUGIM TAKMIČENJIMA” Saša Mirković otkrio sve o propozicijama “Hype Zvezda”, pa obelodanio koliku NOVČANU NAGRADU mogu da očekuju PRVA TRI MESTA! (VIDEO)

“NEĆU DOZVOLITI MALTRETIRANJE KANDIDATA KAO U DRUGIM TAKMIČENJIMA” Saša Mirković otkrio sve o propozicijama muzičkog takmičenja “Hype Zvezde”, pa obelodanio koliku NOVČANU NAGRADU mogu da očekuju PRVA TRI MESTA! (VIDEO)

Vlasnik i direktor Hype produkcije, Saša Mirković, na svom tiktok profilu najavio je veliki muzički projekat “Hype Zvezde“, te otkrio kako će izgledati samo takmičenje i kakve će propozicije postojati.

On je takođe otkrio kolika nagrada sleduje prva tri mesta. Kao i da pevači neće biti obavezivani ugovorima i ucenjivani da moraju da plate nadoknadu kako bi prošli, kao u nekim drugim takmičenjima:

– Ovih dana smo krenuli sa Hype zvezdama i u aprilu, maju i početkom juna ćemo završiti naše audicije. Ogroman broj ljudi je prijavljen. Produžili smo prijavljivanje za 7 dana baš iz razloga što do nekih nisu stigle informacije do kad mogu da se prijave. Pa su pisali mejlove. Zatražili su dodatni rok, eto sedam dana je produženo. Preko 3500 prijavljenih kandidata ima. Evo mogu da vam kažem i obećavam vam, kod nas niko nikad neće biti uslovljen od strane žirija. Kao što se to dešavalo u nekim drugim mestima, da se potplaćuje žiri ili takozvani mentori. Koji su uslovljavali na razne načine tu decu, oni znaju najbolje kako su ih uslovljavali, da li je to se* trafficking ili za novac. Ja ću navesti nekoliko primera u sledećem videu – rekao je Saša, pa nastavio:

“NEĆU DOZVOLITI MALTRETIRANJE KANDIDATA KAO U DRUGIM TAKMIČENJIMA”

– Nemojte dozvoliti da na neke programe odlaze vaša deca, zato što o njima niko ne razmišlja na takav način. Zato što ih gledaju da li su lepe i zgodne a ne da li dobro pevaju. Ja sam saglasan, da mora neko da razmišlja i o njihovom stajlingu. Ali na tome treba sve da se završi. Neću nikome da dozvolim, ko to bude uradio biće javno žigosan da maltretira bilo koga od kandidata, niti će žiri moći da ima takav uticaj. Kod nas će publika birati, inače prva nagrada je 50 hiljada evra, druga 30 i treća 20 hiljada evra. Baš zato da bi pomogli mladim ljudima da mogu sami da izaberu put kojim će ići. Treba omogućiti svima bez ikakvog uslovljavanja da ostvare svoje snove – dodao je Saša.

– Najbolji primer za to je 18-godišnjica Čarolije koja je bila prošlog decembra. I danas imamo mnogo dece koji nikad nisu postali pevači, ali su odrasli pravilno uz Čaroliju. Jedina deca iz Čarolije koje su učestvovali u nekadašnjim Pinkovim zvezdicama nisu potpisivala ugovore jer ja to nisam dozvolio. Rekao sam Leontini da mogu da učestvuju ali da nema ugovora, jedino su ta deca posle toga bila slobodna – završio je Saša.

ZaječarOnline/Hypetv.rs/O.B.