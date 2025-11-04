Izdvajamo Vesti zanimljivosti

NEBESKI SPEKTAKL: U sredu nas očekuje najveći supermesec u godini!

04.11.2025.
foto: Pixabay

NEBESKI SPEKTAKL: U sredu nas očekuje najveći supermesec u godini!

U sredu se pojavljuje najveći supermesec u godini, a njegova blizina Zemlji učiniće da izgleda veće i svetlije nego tokom drugih punih meseca.

Supermesec se javlja zato što Mesec ne kruži u savršenoj orbiti oko Zemlje, već u elipsi, zbog čega je nekada tokom godine bliži a nekada dalji, prenosi Gardijan.

NEBESKI SPEKTAK

foto: Pixabay

Kada se pun mesec poklopi sa tim da se Mesec nalazi na udaljenosti od deset odsto od svoje najbliže tačke Zemlji, naziva se supermesecom, koji će 5. novembra u Beogradu dostići svoj pun obim u 14.19 sati, objavljeno je na sajtu ”Timeanddate”.

Mesec će u tom trenutku, kao i u narednoj noći, izgledati osam odsto veći i oko 16 odsto svetliji od proseka.

U svojoj najbližoj tački Mesec je udaljen oko 350.000 kilometara od Zemlje, dok je u svojoj najudaljenijoj tački udaljen oko 400.000 kilometara.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Foto Hype produkcija/promo

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.

Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.

Zbog velikog interesovanja i upita da se ovaj spektakl ponovi Miroslav je i za ovu godinu zakazao dva mega koncerta. Koja će biti prava rapsodija za sve ljubitelje prave i kvalitetne domaće muzike.

  • Datum: 10.12.2025 / 11.12.2025.
  • Mesto: Plava dvorana, Sava Centar
  • Organizator: Hype Entertainment

KARTE MOŽETE KUPITI NA OVOM LINKU! 

Preporučujemo:

Dodaj komentar