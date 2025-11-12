Ne volite kosti u ribi? Ove vrste su skoro bez njih i vrlo zdrave!
1. Oslić
Jedna od najpopularnijih riba bez puno kostiju. Ima samo centralnu kičmenu kost, bez sitnih bočnih. Meso je mekano, blagog ukusa i lako se vari. Idealna za decu i dijetalnu ishranu.
2. Pastrmka
Ima malo kostiju, iako nisu potpuno odsutne. Lako se čisti i fileti su jednostavni za jelo. Bogata omega-3 masnoćama i proteinima. Odlična kombinacija ukusa i hranljivosti.
3. Som
Nema sitne kosti, samo jaku središnju strukturu. Meso je sočno, čvrsto i veoma popularno u domaćim kuhinjama. Često se preporučuje za prženje ili pečenje.
4. Tuna
Kao i većina krupnih riba, gotovo da nema kostiju. Fileti su čisti, mesnati i puni proteina. Tunjevina je idealan izbor za one koji ne vole čiste ribu od kostiju.
5. Pangasius
Komercijalno poznata kao „riba bez kostiju“. Mekano, neutralno meso, lako za pripremu. Napomena: birati proverene izvore jer se često uvozi iz akvakultura upitnog kvaliteta.
6. Orada i Brancin
Iako imaju kosti, lako se odvajaju i filetiraju. Nakon pečenja ili grilovanja, kosti se skidaju u jednom potezu. Često se biraju kao kompromis između ukusa i jednostavnog konzumiranja.
Zajecaronline/Najzena.alo/N.B.
