Ne volite kosti u ribi? Ove vrste su skoro bez njih i vrlo zdrave!

1. Oslić

Jedna od najpopularnijih riba bez puno kostiju. Ima samo centralnu kičmenu kost, bez sitnih bočnih. Meso je mekano, blagog ukusa i lako se vari. Idealna za decu i dijetalnu ishranu.

2. Pastrmka

Ima malo kostiju, iako nisu potpuno odsutne. Lako se čisti i fileti su jednostavni za jelo. Bogata omega-3 masnoćama i proteinima. Odlična kombinacija ukusa i hranljivosti.

3. Som

Nema sitne kosti, samo jaku središnju strukturu. Meso je sočno, čvrsto i veoma popularno u domaćim kuhinjama. Često se preporučuje za prženje ili pečenje.

4. Tuna

Kao i većina krupnih riba, gotovo da nema kostiju. Fileti su čisti, mesnati i puni proteina. Tunjevina je idealan izbor za one koji ne vole čiste ribu od kostiju.

5. Pangasius

Komercijalno poznata kao „riba bez kostiju“. Mekano, neutralno meso, lako za pripremu. Napomena: birati proverene izvore jer se često uvozi iz akvakultura upitnog kvaliteta.

6. Orada i Brancin

Iako imaju kosti, lako se odvajaju i filetiraju. Nakon pečenja ili grilovanja, kosti se skidaju u jednom potezu. Često se biraju kao kompromis između ukusa i jednostavnog konzumiranja.

