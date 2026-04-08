Ne ubacujte patike u mašinu: Uz ovaj jednostavan trik biće kao nove za 5 minuta
Bele patike izgledaju odlično dok su zaista bele, ali čim se pojave žute mrlje ili sivilo, deluju zapušteno. Mnogi ih ubacuju u mašinu, ali to često napravi više štete nego koristi – lepak popušta, a đon dodatno požuti.
Umesto toga, postoji jednostavan domaći trik.
Pomešajte kašiku sode bikarbone, kašiku hidrogena (3%) i malo mlake vode. Dobijenu pastu nanesite na patike, lagano utrljajte i ostavite da deluje – prljavština će se bukvalno izvući na površinu.
Za đonove koristite staru četkicu i malo bele paste za zube – uklanja sivilo za nekoliko minuta.
Da biste sprečili žute fleke, patike nakon čišćenja obrišite suvom krpom i ostavite da se suše na vazduhu, nikako na suncu ili radijatoru.
Ovaj način je brz, jeftin i čuva patike, a rezultat je kao da su tek kupljene.
Zajecaronline/Najžena
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.
Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!
Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.
Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
Dodaj komentar