NE ODLAŽITE DO POSLEDNJEG TRENUTKA: Ove poreske obaveze treba platiti u roku od sedam dana

Poreska uprava objavila je podsetnik za privrednike – 30. septembar donosi važne obaveze koje se moraju ispuniti na vreme kako bi se izbegle kazne i zatezne kamate.

Obavezna prijava i doprinosi za neisplaćene zarade

Do kraja meseca, svi poslodavci koji nisu u potpunosti isplatili avgustovske zarade dužni su da podnesu poresku prijavu na Obrascu PPP-PD i uplate doprinose za obavezno socijalno osiguranje obračunate po najnižoj mesečnoj osnovici. U suprotnom, rizikuju novčane sankcije i dodatne kamate.

Plaćanje akcize za prvi deo septembra

Obveznici koji proizvode ili prometuju akcizne proizvode podsećaju se i na obavezu uplate akcize za period od 1. do 15. septembra. Pravovremeno izmirenje ovih obaveza ključno je za izbegavanje finansijskih posledica.

Posledice kašnjenja

Kašnjenje u ispunjenju poreskih obaveza može ozbiljno ugroziti poslovanje firmi – od zateznih kamata do potencijalnih kazni koje znatno uvećavaju trošak. Zato Poreska uprava apeluje na privredne subjekte da ne čekaju poslednji trenutak, već da svoje obaveze izmire na vreme, piše Telegraf Biznis.

Zajecaronline/Bizportal/Telegraf Biznis/N.B.

