NBS objavila: Nova odluka stupa na snagu 9. marta!

Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće u ponedeljak 117,3871 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti neznatno promenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar juče je bio niži za 0,3 odsto i iznosio je 101,4231 dinar za dolar.

Kurs dinara prema dolaru niži je za 2,3 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 6,8 odsto, a od početka godine slabiji za 1,5 odsto.

Zajecaronline/Alo!

