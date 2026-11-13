Natrprosečno visoke temperature za ovo doba godine: U Zaječaru danas sunčano, maksimalna dnevna 22° C

U Srbiji će danas biti natprosečno toplo i vetrovito. Najviša dnevna temperatura od 15 °С na severozapadu do 25 °С na jugozapadu i jugoistoku zemlje.

Prema prognozi RHMZ-a, posle podne se očekuje kiša, ponegde i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura će biti u oosetnom padu, a vetar u skretanju na umeren, kratkotrajno i jak severozapadni.

U Zaječaru danas sunčano. Duvaće jak, severni vetar. Minimalna temperatura 8° C, maksimalna dnevna 22° C.

Zajecaronline/N. S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

MIRA ŠKORIĆ RASPRODALA SAVA CENTAR! Četiri decenije uspešne karijere slavi pred punom dvoranom!