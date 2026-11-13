Natrprosečno visoke temperature za ovo doba godine: U Zaječaru danas sunčano, maksimalna dnevna 22° C
U Srbiji će danas biti natprosečno toplo i vetrovito. Najviša dnevna temperatura od 15 °С na severozapadu do 25 °С na jugozapadu i jugoistoku zemlje.
Prema prognozi RHMZ-a, posle podne se očekuje kiša, ponegde i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura će biti u oosetnom padu, a vetar u skretanju na umeren, kratkotrajno i jak severozapadni.
U Zaječaru danas sunčano. Duvaće jak, severni vetar. Minimalna temperatura 8° C, maksimalna dnevna 22° C.
Zajecaronline/N. S.
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
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Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
MIRA ŠKORIĆ RASPRODALA SAVA CENTAR! Četiri decenije uspešne karijere slavi pred punom dvoranom!
MIRA ŠKORIĆ RASPRODALA SAVA CENTAR! Četiri decenije uspešne karijere slavi pred punom dvoranom!
Folk diva Mira Škorić obeležiće 40 godina uspešne muzičke karijere pred rasprodatim Sava centrom! Za veliki jubilarni koncert, zakazan za 19. novembar 2026. godine, ulaznice su rasprodate, a publiku očekuje veče posvećeno pesmama koje su obeležile decenije i osvojile srca brojnih generacija.
Rasprodata dvorana najlepša je uvertira u proslavu velikog jubileja i potvrda snažne veze koju Mira već četiri decenije gradi sa svojom publikom. Prepoznatljiv glas, iskrena emocija i hitovi koji traju obeležili su njen muzički put, a upravo će se sve to susresti na sceni Sava centra.
Uz vrhunsku produkciju, Mira će publiku povesti kroz najvažnije trenutke svoje karijere i pesme koje su odavno postale deo njihovih životnih priča. Biće to prilika da se zajedno prisete muzičkih početaka, velikih uspeha i emocija koje ni posle toliko godina ne blede.
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