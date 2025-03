“Saša Mirković nije imao nikakve veze sa paketićima u Zaječaru, a sudili su mu!” Advokat Nataša Tošić o slučaju!

U večerašnjoj emisiji „PRETRES” sa Stefanom Usiljaninom na Hype televiziji, ekskluzivna gošća bila je advokat i doktor krivično-pravnih nauka, Nataša Tošić Sremac.

Nataša je otvoreno govorila o svojoj karijeri, borbi za pravdu i izazovima kroz koje je prošla braneći Sašu Mirkovića, uključujući pritiske, ucene, nepravde i sudske procese.

Takođe, Nataša je otkrila da Saša Mirković nije imao nikakve veze sa paketićima u Zaječaru, a uprkos tome suđeno mu je zbog toga, te je podelila detalje o nepravdi koja mu je nanesena.

“Saša Mirković nije imao nikakve veze sa paketićima u Zaječaru, a sudili su mu!”

-On je bio u pritvoru zbog tih paketića sa kojima čovek nije imao nikakve veze niti on potpisao porudžbenicu niti ih je primio niti ih je delio, niti ih je video očima nijedan od tih paketića. Suđenje je izgledalo kao ’46-e ili ’47-e tu negde, svi svedoci dođi i kažu ne znamo ništ. Je l’ on poručio paketiće,nije, ali on je bio osuđen na godinu dana zatvora. Viši sud u Zaječaru je to potvrdio, ali pre toga je bila najveća drama dok je bio pritvorskoj jedinici u Zaječaru – istakla je ona, te otkrila:

-Drama na sledeći način u nekom trenutku ja zovem da pitam kako je, pošto sa zdravljem nije bio dobro. Štrajkovao je glađu. Oni mi kažu, odveden je u bolnicu. Ja sam bila na nekoj svadbi. Krenem sa svadbe iz Knjaževca, pravo u bolnicu ,da ga nađem. Pošto ja njima ništa ne verujem.Već sam videla gde to ide i u kom smeru i nađem ga na internom odeljenj. Bili su tu stražari, kažu nemaš dozvol. Pozovu sudiju, sudija je odobrila, ali mene se to nije ticalo ja sam ušla.

