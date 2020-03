Nastava na daljinu za mlađe osnovce od danas na programu RTS2

Nastava na daljinu, zbog epidemije korona virusa, osim na TV kanalu RTS3, internet portalu RTS i platformi RTS Planeta, od danas će biti dostupna i na Drugom programu Radio-televizije Srbije.

Od danas (23.03.2020.) osnovci od 1. do 4. razreda nastavne časove mogu pratiti od 8 do 14.45 na televizijskom kanalu RTS 2, a đaci od 5. do 8. razreda nastavu mogu pratiti (takođe od 8 časova) na televizijskom kanalu RTS 3, navodi RTS.

U poslepodnevnim časovima, od ponedeljka će radnim danima (nakon nastave za osmake) od 15.30 do 20.00 sati biti emitovana predavanja iz opšteobrazovnih predmeta za srednjoškolce.

Raspored časova

Raspored emitovanja obrazovnih sadržaja je dostupan na sajtu Ministarstva prosvete, i na sajtu RTS-a, u programskoj šemi televizijskih kanala RTS2 i RTS3.

Ako na neki čas zakasne ili ga propuste, a žele da ga pogledaju na kanalima RTS 2 ili RTS 3, učenici to mogu učiniti u naredna 72 sata.

Sva predavanja su dostupna i na internetu, na sledećim adresama: na sajtu RTS-a, podsajtu (direktan pristup, bez registracije) mojaskola.rtsplaneta.rs i na internet platformi RTS Planeta.

Ponovno gledanje časova za one koji ih propuste

Na platformi RTS Planeta biće dostupni svi emitovani časovi. Tu se mogu naknadno i više puta pregledati, a operateri neće naplaćivati protok i prenos podataka za te sadržaje, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

Da biste pristupili nastavnim sadržajima na RTS Planeti preko mobilnog telefona potrebno je da instalirate besplatnu aplikaciju koja je dostupna u Gugl prodavnici (Google play) odnosno App Store. Sledeći korak je registracija preko Fejsbuk naloga ili imejl adrese.

Kada dođete na RTS Planetu, odmah ćete ugledati odeljak „Moja škola“ – nalazi se na naslovnoj strani na internetu i u kategoriji „Moja škola“ u glavnom meniju.

Časove na internet platformi RTS Planeta možete pratiti kada želite, gde želite, možete da ih pauzirate, nastavite ili ponovo pogledate.

Na internet portalu RTS- a možete direktno, bez registracije, pristupiti portalu Moja Škola gde iz padajućih menija birate predavanje koje želite da pratite.

Takođe, otvoren je još jedan podsajt za direktan pristup https://mojaskola.rtsplaneta.rs.

Dodatne informacije o učenju na daljinu roditelji mogu dobiti pozivom na broj telefona 011/7350557.

Raspored nastave za I razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 23. mart 2020. (8.00-9.40)

Srpski jezik Matematika Engleski jezik

Utorak, 24. mart 2020. (8.00-9.40)

Matematika Srpski jezik Svet oko nas

Sreda, 25. mart 2020. (8.00-9.40)

Srpski jezik Likovna kultura Matematika

Četvrtak, 26. mart 2020. (8.00-9.40)

Matematika Srpski jezik Engleski jezik

Petak, 27. mart 2020. (8.00-9.40)

Srpski jezik Matematika Muzička kultura

Raspored nastave za II razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 23. mart 2020. (9.45-11.25)

Srpski jezik Matematika Engleski jezik

Utorak, 24. mart 2020. (9.45-11.25)

Matematika Srpski jezik Svet oko nas

Sreda, 25. mart 2020. (9.45-11.25)

Srpski jezik Likovna kultura Matematika

Četvrtak, 26. mart 2020. (9.45-11.25)

Matematika Srpski jezik Engleski jezik

Petak, 27. mart 2020. (9.45-11.25)

Srpski jezik Matematika Muzička kultura

Raspored nastave za III razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 23. mart 2020. (11.30-13.10)

Srpski jezik Matematika Engleski jezik

Utorak, 24. mart 2020. (11.30-13.10)

Matematika Srpski jezik Priroda i društvo

Sreda, 25. mart 2020. (11.30-13.10)

Srpski jezik Likovna kultura Matematika

Četvrtak, 26. mart 2020. (11.30-13.10)

Matematika Engleski jezik Srpski jezik

Petak, 27. mart 2020. (11.30-13.10)

Srpski jezik Matematika Muzička kultura

Raspored nastave za IV razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 23. mart 2020. (13.15-14.55)

Srpski jezik Matematika Engleski jezik

Utorak, 24. mart 2020. (13.15-14.55)

Matematika Srpski jezik Priroda i društvo

Sreda, 25. mart 2020. (13.15-14.55)

Srpski jezik Likovna kultura Matematika

Četvrtak, 26. mart 2020. (13.15-14.55)

Matematika Engleski jezik Srpski jezik

Petak, 27. mart 2020. (13.15-14.55)