„NARUČILI STE ODBEGLOG PSIHOPATU DA MI NAPADNE PORODICU“ Aca Lukas o MORBIDNOSTIMA: „Tu nisam najslabiji nego najdeblji“

„NARUČILI STE PSIHOPATU DA MI NAPADNE PORODICU“ Aca Lukas o MORBIDNOSTIMA: „Tu nisam najslabiji nego najdeblji“

Muzičku zvezdu Acu Lukasa ovih dana pokušavaju da isprozivaju pojedine ličnosti, ali bez mnogo uspeha.

Putem Tiktoka, Lukas se obratio fanovima, ali više hejterima, koji ne znaju odakle su šuplji. Potom je otkrio šokantan podatak da je psihički obolelo lice poslato da napadne njegovu porodicu, što Hype produkcija najoštrije osuđuje.

„Njima kojima smetam, a znaju ko su, otkriću ih. Dok sam živ i dalje će me gledati u d*pe, otpozadi, i to daleko. Kaskaćete za mnom dok sam živ. To će potrajati, budite sigurni. Kaskaćete za mnom kao buda za veprom buđavcem. Kome testisi, kako on ide, oni su iza njega i klate se. Nikad ne mogu da ga stignu. Uvek ću smetati zlobnoj stoki. Smetam jer sam najbolji, šta sad. Umesto da se učite od mene, pokušavate da me oborite na bizarne i glupave načine, ali samo mislite da možete“, odsečan je Lukas.

„Meni nema šta da se kaže, to sam davno rekao. Može da se kaže da se j*bem u d*pe. Svi znaju da, ako je nešto nemoguće, onda je to u pitanju. Vi se j. u d*pe, to dobro znate. Malo ću vas sada vratiti na mesto iz jednog razloga. Ne bi mi smetalo to što spremate, ova ženska nesposobna oruđa protiv mene. Da lupetaju, baljezgaju i napadaju me malo sa ove, malo sa one strane. Vi ih lepo idoktrinirate, ništa mi t o ne bi smetalo. J**e mi se i za vas i za te metle“, dodao je pevač.

Potom je Aca uznemirio javnost sledećim rečima.

„Naručili ste odbeglog psihopatu iz ludnice da mi napadne porodicu. Dobro me saslušajte, za to ću vam j**ati mater. Moje (ponovo psovka) se sastoji u tome da ću vas, od sada, razotkriti sve. Dobro znate šta sve znam o vama. Ono što znam o vama vi ne znate da ja znam. Budite sigurni da ću vas taksativno sve razotkriti, (psovka) svega na svetu zato što ste mi udarili na porodicu“, rekao je Aca, besan, i to sa razlogom.

Zajecaronline.com V.M.

