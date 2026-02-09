Napredak Olge na WTA rang-listi, Sabalenka čvrsto na čelu

Najbolje rangirana srpska teniserka Olga Danilović popravila je plasman za jednu poziciju na najnovijoj WTA listi i trenutno je 87. igračica sveta sa 811 bodova.

Drugorangirana srpska teniserka Lola Radivojević pala je na 139. mesto sa 534 poena.

Teodora Kostović je pokvarila plasman za tri pozicije i od danas je 174. igračica sveta sa 404 boda. Mia Ristić se nalazi na 270. mestu na WTA listi sa 254 bodova.

Potom slede Amerikanke Amanda Anisimova, Koko Gof i Džesika Pegula. Ruskinja Mira Andrejeva je sedma teniserka sveta, a iza nje se nalaze Italijanka Džasmin Paolini, Ukrajinka Elina Svitolina i Ekaterina Aleksandrova iz Rusije.

Zajecaronline/24sedam/ N.B.

