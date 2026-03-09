NAJVEĆA ZVEZDA BALKANA STIŽE U ZAGREB! Aca Lukas sprema spektakl 3. oktobra 2026. godine – NE PROPUSTITE NOĆ KOJA ĆE SE PREPRIČAVATI!

NAJVEĆA ZVEZDA BALKANA STIŽE U ZAGREB!

Najveća muzička zvezda na Balkanu, Aca Lukas, sprema pravi muzički spektakl koji će se održati 3. oktobra 2026. godine u jednoj od najvećih koncertnih dvorana u regionu, Arena Zagreb.

Publiku očekuje veče ispunjeno emocijama, velikim hitovima i vrhunskom produkcijom, po kojoj su Lukasovi koncerti nadaleko poznati. Jedan od najpopularnijih pevača na ovim prostorima obećava nezaboravan provod i atmosferu kakvu samo on ume da napravi.

Na repertoaru će se naći njegove najpoznatije pesme koje publika godinama peva uglas, ali i iznenađenja koja će dodatno obeležiti ovo veče.

Produkcija koncerta biće na najvišem nivou, uz vrhunsku scenografiju, svetlosne efekte i ozvučenje koje će dodatno pojačati doživljaj spektakla.

Sve ukazuje na to da će Lukasov koncert Arena Zagreb 3. oktobra 2026. godine biti jedan od najvećih muzičkih događaja godine u regionu, a gotovo je sigurno da će dvorana biti ispunjena do poslednjeg mesta, kao što to uvek biva kada je u pitanju kralj najboljeg provoda.

