“Nadam se da će nas Sveta Petka kao zemlju i narod zaštititi”

21, February, 2024, Belgrade - The President of the Republic of Serbia, Aleksandar Vucic, met with the new head of the Council of Europe mission in Belgrade, Janos Babity. Aleksandar Vucic. Photo: F.S./ATAImages21, februar, 2024, Beograd -Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vucic sastao se novim sefom misije Saveta Evrope u Beogradu Janosem Babitijem. Photo: F.S./ATAImages