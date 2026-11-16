Na teritoriji Zaječara tokom proteklog vikenda saobraćajna nezgoda sa smrtnim ishodom! Policija otkrila 117 prekršaja
Na teritoriji Zaječara tokom proteklog vikenda dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice nastradalo, saopštila je PU Zaječar.
U saopštenju se navodi da je saobraćajna policija u kontroli otkrila ukupno 117 saobraćajnih prekršaja, od kojih su dva vozača isključena iz saobraćaja zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola.
Iz PU Zaječar najavili su da će od danas do 22. novembra biti sprovedena međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja, u okviru saradnje sa Evropskom mrežom saobraćajne policije, sa ciljem uspostavljanja višeg nivoa bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.
Ova akcija se istovremeno sprovodi u 34 evropske države i usmerena je na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja i krivičnih dela koje čine vozači autobusa i teretnih vozila.
Policija će kontrolisati poštovanje propisa o radnom vremenu vozača i korišćenju tahografa, kao i ispunjenost uslova za bezbedno učešće ovih vozila u saobraćaju, dok će akcenat biti na kontroli autobusa kojima se obavlja organizovani prevoz dece, na ekskurzije i rekreativnu nastavu. Autobusi i vozači će biti kontrolisani pre otpočinjanja prevoza.
Iz PU Zaječar apeluju na građane da budu odgovorni i poštuju saobraćajne propise, čime, kako su naveli, direktno doprinose očuvanju bezbednosti saobraćaja.
Zajecaronline/N. S.
EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.
Dodaj komentar