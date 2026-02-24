Na nebu nas 3. marta očekuje „Krvavi mesec“ – evo da li će biti vidljiv iz Srbije

Astronomska 2026. godina donosi niz spektakularnih pojava na nebu.

Nakon prvog pomračenja Sunca i upečatljivog „Vatrenog prstena“, ljubitelje astronomije očekuje još jedan prizor – potpuno pomračenje Meseca, poznato kao „krvavi mesec“.

Tokom ovog fenomena, pun Mesec dobija crveno-narandžastu nijansu dok prolazi kroz Zemljinu senku. Reč je o jednom od najimpresivnijih nebeskih događaja koji se može posmatrati golim okom, bez ikakve zaštite.

Šta je „krvavi mesec“?

Pomračenje Meseca nastaje kada su Sunce, Zemlja i Mesec savršeno poravnati, a Mesec u fazi punog Meseca prolazi kroz unutrašnji deo Zemljine senke – umbru. Deo Sunčeve svetlosti prolazi kroz Zemljinu atmosferu i prelama se, obasjavajući Mesec crvenkastom bojom.

Intenzitet crvene nijanse zavisi od količine prašine i čestica u atmosferi – što ih je više, Mesec će izgledati tamnije i crvenije.

Gde će se moći videti pomračenje?

Potpuno pomračenje biće vidljivo u istočnoj Aziji, Australiji, Novom Zelandu, velikom delu Tihog okeana, kao i na zapadu Severne i Srednje Amerike. Delimično će biti vidljivo u pojedinim delovima Južne Amerike i centralne Azije.

U Evropi i Africi vidljivost će biti ograničena ili potpuno izostati, jer će se pomračenje odvijati u vreme kada Mesec neće biti iznad horizonta. Ljubitelji astronomije u Srbiji i regionu moći će da prate događaj putem uživo prenosa na internetu.

Satnica događaja (po srednjoevropskom vremenu)

Početak pomračenja u polusenci: 09:44

Početak delimičnog pomračenja: 10:50

Početak potpune faze: 12:04

Maksimum pomračenja: 12:33

Kraj potpune faze: 13:02

Kraj delimičnog pomračenja: 14:17

Završetak fenomena: 15:22

Ukupno trajanje pomračenja biće oko 5 sati i 39 minuta, dok će faza najintenzivnijeg crvenog Meseca trajati približno 58 minuta.

Kako posmatrati „krvavi mesec“?

Za razliku od pomračenja Sunca, pomračenje Meseca je potpuno bezbedno za posmatranje golim okom. Preporučuje se mesto sa što manje svetlosnog zagađenja i čistim pogledom ka horizontu. Dvogled ili teleskop mogu dodatno pojačati doživljaj i omogućiti uočavanje detalja na površini Meseca.

Zajecaronline/Alo.rs/ N.B.

