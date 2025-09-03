NA GRANIČNIM PRELAZIMA I DALJE HAOS! Teretna vozila čekaju do 5 sati!

NA GRANIČNIM PRELAZIMA I DALJE HAOS!

Pre podne vozače očekuju dobri uslovi za vožnju, dok se u drugom delu dana očekuje promena vremena, pa AMSS upozorava vozače na promenljivo stanje kolovoza. Kako meteorolozi najavljuju u pojedinim krajevima moguća je i veća količina padavina za kratko vreme, pa na deonicama koje prolaze kroz useke i pored kamenih kosina, učesnici u saobraćaj u trebalo bi da obrate pažnju na povećanu opasnost od odrona zemlje i kamenja.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima, prema poslednjim informacijama dobijenim u od JP “Putevi Srbije” nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije na graničnim prelazima, na putničkim terminalima (PMV), nema zadržavanja vozila.

NA GRANIČNIM PRELAZIMA I DALJE HAOS!

Ono što sve zanima jeste koliko se čeka, na terminalima za teretna vozila (TMV) zadržavanje na graničnom prelazu Kelebija, na izlazu iz Srbije je 180 minuta, Batrovcima 300 minuta, Šidu 60 i Sremskoj Rači 240 minuta. Na graničnim prelazima Badovinci, Ljubovija, Trbušnica i Sremska Rača, trenutno je obustava saobraćaja za TMV, zbog blokada saobraćajnica na teritoriji BiH.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!